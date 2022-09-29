«Проститься не удалось». Ровно 100 лет назад Петроград покидал «Философский пароход», горожане не забыли

К памятному знаку на набережной Лейтенанта Шмидта, который был установлен на месте, где ровно век назад невские берега покидали оппозиционные представители интеллигенции, 29 сентября принесли цветы.
29 сентября 1922 года из Петрограда в немецкий Штеттин (Щецин) отправилось пассажирское судно «Oberburgermeister Haken» («Обербургомистр Хакен») — это был один из нескольких рейсов, которые получили собирательное название «Философского парохода». Страна добровольно лишилась своих видных мыслителей, ученых, и этот факт стал заметной страницей в ее истории.
Родину в тот день покинули философы, историки, ученые «московского списка»: Николай Бердяев, Семен Франк, Иван Ильин, Сергей Трубецкой, Борис Вышеславцев, Александр Кизеветтер, Михаил Ильин (Осоргин), Михаил Новиков, Александр Угримов, Владимир Зворыкин и другие — всего три десятка «неугодных» с их семьями. В общей сложности в ту пору из страны выслали, с членами семей, по разным данным, 228–272 человека.
Как вспоминали очевидцы, провожающих, которых было лишь порядка десяти (многие, вероятно, прийти побоялись, чтобы не акцентировать свое общение с врагами власти), на борт не пустили. «Проститься не удалось», — вспоминал художник Юрий Анненков. Багаж обыскивали: взять с собой можно было вещи по списку. В пути до Кронштадта судно сопровождали чекисты. Пассажиры до самой границы не знали, что их ждет и не вернут ли пароход назад.
В конечной точке их никто не встретил, хотя путники надеялись на русскую эмиграцию. Но помогли только местные немцы.