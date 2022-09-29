«Проститься не удалось». Ровно 100 лет назад Петроград покидал «Философский пароход», горожане не забыли

К памятному знаку на набережной Лейтенанта Шмидта, который был установлен на месте, где ровно век назад невские берега покидали оппозиционные представители интеллигенции, 29 сентября принесли цветы.



29 сентября 1922 года из Петрограда в немецкий Штеттин (Щецин) отправилось пассажирское судно «Oberburgermeister Haken» («Обербургомистр Хакен») — это был один из нескольких рейсов, которые получили собирательное название «Философского парохода». Страна добровольно лишилась своих видных мыслителей, ученых, и этот факт стал заметной страницей в ее истории.

