СК Петербурга возбудил уголовное дело о «массовом убийстве» после чтения документов оккупационных властей в Павловске

Петербургские следователи продолжают исследовать архивные документы в ходе установления преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в период блокады Ленинграда.
Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ 29 сентября, из Центрального государственного архива Санкт-Петербурга в СК получили копии документов оккупационных властей в Павловске. В них, как говорится в релизе, были зафиксированы проводимые расстрелы (машинописным текстом с рукописными подписями исполнителей) гражданского населения.
В период с 4 по 22 февраля 1942 года на территории Павловска (в то время город Слуцк) было убито 16 человек.
СК возбудил уголовное дело по статье «Массовое убийство».