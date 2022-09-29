    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 7

    0 м/с, штиль

    754мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.45eur55.72
    ТЕМА ДНЯ

    Все. Финляндия закрывается от русских туристов

    Финская границаСправочник по мобилизацииКак должны вручать повесткуАптечка мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    СК Петербурга возбудил уголовное дело о «массовом убийстве» после чтения документов оккупационных властей в Павловске

    1712

    Петербургские следователи продолжают исследовать архивные документы в ходе установления преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в период блокады Ленинграда.

    Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ 29 сентября, из Центрального государственного архива Санкт-Петербурга в СК получили копии документов оккупационных властей в Павловске. В них, как говорится в релизе, были зафиксированы проводимые расстрелы (машинописным текстом с рукописными подписями исполнителей) гражданского населения.

    В период с 4 по 22 февраля 1942 года на территории Павловска (в то время город Слуцк) было убито 16 человек.

    СК возбудил уголовное дело по статье «Массовое убийство».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close