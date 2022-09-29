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    Путь к известности станет проще. VK будет развивать музыкальные лейблы

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    VK откроет в своей музыкальной экосистеме новое направление VK Records, которое будет создавать и управлять своими музыкальными лейблами. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба российской социальной сети.

    VK Records будет искать таланты внутри соцсети и подписывать уже действующих артистов. Бизнес-модель подразумевает продвижение артистов с помощью дистрибуции, продюсирования, развития профессиональных качеств исполнителей, концертов и рекламы.

    «В VK Records уже вошли два лейбла — VK Music Records и VK Beats Records. Первый занимается развитием поп-музыки, а второй работает с рэп-артистами», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Планируется, что число лейблов будет расти. Каждый из них будет развивать отдельное музыкальное направление.

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