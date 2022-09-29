Путь к известности станет проще. VK будет развивать музыкальные лейблы

VK откроет в своей музыкальной экосистеме новое направление VK Records, которое будет создавать и управлять своими музыкальными лейблами. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба российской социальной сети.
VK Records будет искать таланты внутри соцсети и подписывать уже действующих артистов. Бизнес-модель подразумевает продвижение артистов с помощью дистрибуции, продюсирования, развития профессиональных качеств исполнителей, концертов и рекламы.
«В VK Records уже вошли два лейбла — VK Music Records и VK Beats Records. Первый занимается развитием поп-музыки, а второй работает с рэп-артистами», — говорится в сообщении пресс-службы.
Планируется, что число лейблов будет расти. Каждый из них будет развивать отдельное музыкальное направление.