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    Петербуржец все новогодние выходные избивал свою девушку. Суд решил, хотел ли он ее убить

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    Петербуржец дождался наказания за то, что из ревности избивал свою девушку. Сначала его обвиняли в покушении на убийство, но затем смягчили статью.

    О подробностях дела 29 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Судя по всему, всё началось в новогоднюю ночь в доме по улице Фёдора Абрамова в Парголово и продлилось до 17 января. В эти дни мужчина неоднократно бил возлюбленную — пояснил, что из ревности, а еще из-за ее «склонности к алкоголю» и вообще «ненадлежащего поведения». Однажды он понял, что девушка серьезно пострадала, и вызвал скорую.

    Агрессор заявил, что убивать никого не хотел и раскаивается, и его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина получил 3 года условно с испытательным сроком в 5 лет.

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