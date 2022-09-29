Петербуржец все новогодние выходные избивал свою девушку. Суд решил, хотел ли он ее убить

Петербуржец дождался наказания за то, что из ревности избивал свою девушку. Сначала его обвиняли в покушении на убийство, но затем смягчили статью.

О подробностях дела 29 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Судя по всему, всё началось в новогоднюю ночь в доме по улице Фёдора Абрамова в Парголово и продлилось до 17 января. В эти дни мужчина неоднократно бил возлюбленную — пояснил, что из ревности, а еще из-за ее «склонности к алкоголю» и вообще «ненадлежащего поведения». Однажды он понял, что девушка серьезно пострадала, и вызвал скорую.