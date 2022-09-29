Глава МВД Финляндии рассказала, как теперь будут впускать россиян

Глава МВД Финляндии Криста Микконен пояснила, что после закрытия границы для туристов конкретная цель визита будет уточняться у россиян на собеседовании при въезде в республику.
«В каждом случае будет индивидуальное рассмотрение и решение», — отметила Микконен 29 сентября.
Микконен подчеркнула, что цель состоит в том, чтобы специально ограничить туристические визы. Более подробная инструкция об исключениях из решения будет опубликована сегодня на сайте Пограничной службы.
Ограничения вступят в силу в ночь на пятницу, 30 сентября, а именно — в полночь.
По оценкам Микконен, решение значительно сократит поток туристов из России. Но может привести к росту числа несанкционированных пересечений границы и обращений за международной защитой. Микконен подчеркнула, что ситуация с безопасностью на границе стабильна, и у Пограничной службы есть хорошие возможности для действий в сложившейся ситуации.