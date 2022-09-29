Глава МВД Финляндии рассказала, как теперь будут впускать россиян

Глава МВД Финляндии Криста Микконен пояснила, что после закрытия границы для туристов конкретная цель визита будет уточняться у россиян на собеседовании при въезде в республику.



«В каждом случае будет индивидуальное рассмотрение и решение», — отметила Микконен 29 сентября.

Микконен подчеркнула, что цель состоит в том, чтобы специально ограничить туристические визы. Более подробная инструкция об исключениях из решения будет опубликована сегодня на сайте Пограничной службы.