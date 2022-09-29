Подозреваемого в угоне машины в Петербурге из полиции пришлось увозить на скорой

Мужчина силой отобрал у петербурженки автомобиль и скрылся. Когда три часа спустя полицейские нашли подозреваемого, он оказался настолько пьян, что из отдела уехал на скорой.



Вечером 28 сентября в полицию Калининского района обратился 24-летний мужчина и рассказал, что около 20 часов у дома 9 по Сибирской улице неизвестный злоумышленник, применив физическую силу к его 24-летней жене, отобрал у нее автомобиль Daewoo Matiz, сообщает 29 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После этого угонщик скрылся в сторону проспекта Маршала Блюхера.