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    Подозреваемого в угоне машины в Петербурге из полиции пришлось увозить на скорой

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    Мужчина силой отобрал у петербурженки автомобиль и скрылся. Когда три часа спустя полицейские нашли подозреваемого, он оказался настолько пьян, что из отдела уехал на скорой.

    Вечером 28 сентября в полицию Калининского района обратился 24-летний мужчина и рассказал, что около 20 часов у дома 9 по Сибирской улице неизвестный злоумышленник, применив физическую силу к его 24-летней жене, отобрал у нее автомобиль Daewoo Matiz, сообщает 29 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После этого угонщик скрылся в сторону проспекта Маршала Блюхера.

    В 23:07 того же дня сотрудники ППС, патрулируя территорию, обнаружили пропавший «Матиз» у дома 30 по улице Демьяна Бедного. Рядом с машиной задержали и подозреваемого — им оказался 44-летний житель Петербурга, уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за грабеж и разбой. При этом мужчина оказался так сильно пьян, что из отдела полиции его на скорой увезли в больницу и госпитализировали до вытрезвления.

    По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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