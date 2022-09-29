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    На Алтае вынесли приговор мужчине, который похитил девочку-подростка и держал её на цепи в подвале

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    Суд вынес приговор жителю Бийского района, обвиненного в похищении несовершеннолетней.

    Как сообщает пресс-служба СК РФ 29 сентября, в ходе заседаний было установлено, что 31 июля 2021 года мужчина увидел в одном из сел района девочку на велосипеде. Он толкнул её, связал ноги и надел на голову мешок. После этого 40-летний местный житель погрузил девочку в прицеп, довез до дома и запер в подвале, периодически сажая на цепь.

    Чтобы скрыть преступление, он якобы взял её вещи и мобильный телефон. Их он оставил на берегу реки, чтобы сымитировать утопление.

    Отпустить ребенка его заставили широкомасштабные поиски, которые организовали местные правоохранительные органы и волонтеры.

    После того, как ребенок описал похитителя, его искали несколько дней и задержали 12 августа в Республике Алтай.

    Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 20 лет.

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