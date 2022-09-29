    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 7

    0 м/с, штиль

    754мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.45eur55.72
    ТЕМА ДНЯ

    Все. Финляндия закрывается от русских туристов

    Финская границаСправочник по мобилизацииКак должны вручать повесткуАптечка мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    В Петербурге впервые за неделю 20 новых смертей от коронавируса за сутки

    1622
    4 комментария

    В России за сутки подтверждено 109 летальных исходов. В том числе 20 в Петербурге. В последний раз столько смертей было 22 сентября, следует из статистики федерального оперштаба.

    По состоянию на 29 сентября, по данным оперштаба, в России за сутки выявлено 38 739 новых случаев COVID-19. В том числе 1 782 случая в Петербурге. Госпитализировано 3 154 человека, на 4,4 % меньше по сравнению с 28 сентября. Из них 173 — в городе на Неве. Власти неоднократно призывали петербуржцев вакцинироваться.

    Посмотрите, как в Петербурге «Спутник V» начали распылять прямо в нос, без уколов.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close