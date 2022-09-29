В Петербурге впервые за неделю 20 новых смертей от коронавируса за сутки

В России за сутки подтверждено 109 летальных исходов. В том числе 20 в Петербурге. В последний раз столько смертей было 22 сентября, следует из статистики федерального оперштаба.

По состоянию на 29 сентября, по данным оперштаба, в России за сутки выявлено 38 739 новых случаев COVID-19. В том числе 1 782 случая в Петербурге. Госпитализировано 3 154 человека, на 4,4 % меньше по сравнению с 28 сентября. Из них 173 — в городе на Неве. Власти неоднократно призывали петербуржцев вакцинироваться.