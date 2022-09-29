После гибели школьницы на севере Петербурга возбуждено дело. В город она приехала с матерью на лечение

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после того, как у многоэтажки в Приморском районе нашли тело девочки-подростка.



10-летняя погибшая жила с матерью в этом доме, стало известно «Фонтанке» 29 сентября. Они переехали из Магнитогорска для лечения ребенка, который имел инвалидность из-за проблем с сердцем.



Девочка училась в школе в Петербурге, не имела проблем с успеваемостью и характеризовалась как позитивный и добросовестный учащийся.

