После гибели школьницы на севере Петербурга возбуждено дело. В город она приехала с матерью на лечение

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после того, как у многоэтажки в Приморском районе нашли тело девочки-подростка.
10-летняя погибшая жила с матерью в этом доме, стало известно «Фонтанке» 29 сентября. Они переехали из Магнитогорска для лечения ребенка, который имел инвалидность из-за проблем с сердцем.
Девочка училась в школе в Петербурге, не имела проблем с успеваемостью и характеризовалась как позитивный и добросовестный учащийся.
Тело ребенка нашли накануне днем. По одной из версий, девочка совершила самоубийство.