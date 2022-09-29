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    После гибели школьницы на севере Петербурга возбуждено дело. В город она приехала с матерью на лечение

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после того, как у многоэтажки в Приморском районе нашли тело девочки-подростка.

    10-летняя погибшая жила с матерью в этом доме, стало известно «Фонтанке» 29 сентября. Они переехали из Магнитогорска для лечения ребенка, который имел инвалидность из-за проблем с сердцем.

    Девочка училась в школе в Петербурге, не имела проблем с успеваемостью и характеризовалась как позитивный и добросовестный учащийся.

    Тело ребенка нашли накануне днем. По одной из версий, девочка совершила самоубийство.

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