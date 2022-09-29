Школьница на велосипеде попала под колеса любительнице быстрой езды под Кингисеппом

За минувшие сутки, 28 сентября, в Петербурге и Ленинградской области произошло 351 ДТП. В них пострадали 15 человек, в том числе один ребенок: 10-летняя девочка попала под колеса автомобиля на подъезде к Кингисеппу.



В 18:45 среды на 6-м километре подъезда к Кингисеппу 44-летняя жительница Кингисеппского района, двигаясь на своей Skoda Octavia от Крикковского шоссе в сторону города, сбила 10-летнюю девочку, ученицу 4 класса одной из кингисеппских школ. Та пересекала проезжую часть на велосипеде. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 сентября.