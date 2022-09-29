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    Школьница на велосипеде попала под колеса любительнице быстрой езды под Кингисеппом

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    За минувшие сутки, 28 сентября, в Петербурге и Ленинградской области произошло 351 ДТП. В них пострадали 15 человек, в том числе один ребенок: 10-летняя девочка попала под колеса автомобиля на подъезде к Кингисеппу.

    В 18:45 среды на 6-м километре подъезда к Кингисеппу 44-летняя жительница Кингисеппского района, двигаясь на своей Skoda Octavia от Крикковского шоссе в сторону города, сбила 10-летнюю девочку, ученицу 4 класса одной из кингисеппских школ. Та пересекала проезжую часть на велосипеде. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 сентября.

    В результате ДТП школьницу госпитализировали в состоянии средней тяжести. Полиция проводит проверку по факту наезда. Женщину, управлявшую «Шкодой», в 2022 году 14 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

    По информации УГИБДД, за сутки зафиксировали 286 ДТП в Петербурге и 65 — в Ленобласти. Пострадавшие были в девяти и четырех случаях соответственно. На петербургских дорогах пострадали 10 человек, на областных — пять, включая одного ребенка. Погибших не было.

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    Фото: Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО

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