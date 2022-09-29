Петербуржец судился с сетью ресторанов из-за усатого «сюрприза», найденного в блине

Съеденный блин отправил петербуржца на больничный. За таракана, найденного им в начинке, отвечала сеть ресторанов быстрого питания.



Мужчина обнаружил усатого там, где не ждал — между грибами в сливках. На этом расстройства не закончились: вскоре он почувствовал недомогание и несколько дней лечился от отравления. Об этом 29 сентября сообщает ФССП по Петербургу.

Горожанин попытался самостоятельно разобраться с сетью ресторанов, в одном из которых и был куплен блин с сюрпризом, но к успеху это не привело. Внутренняя проверка не подтвердила вину компании — за моральный вред и прочие убытки платить ему отказались.