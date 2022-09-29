В Петербурге будут судить телефонных мошенников. Они не смогли обмануть 90-летнюю блокадницу

Пятерых жителей Петербурга и области задержали по делу о телефонном мошенничестве с пенсионерами. Один из злоумышленников попался благодаря бдительности 90-летней блокадницы, которую провести не удалось.

Странный звонок ветерану Великой Отечественной войны Тамаре Андреевне поступил в марте прошлого года, сообщает 29 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Некто представился ее сыном и попросил 170 тысяч рублей — якобы он ударил девушку, та неудачно упала и скончалась, так что нужно избежать тюрьмы. Женщина в историю не поверила и рассказала обо всем полиции, так что скоро прибывший за деньгами курьер попал в засаду.

В январе этого года были задержаны еще трое: 29-летний и 26-летний жители Бугров (предполагаемые курьер и координатор) и 24-летний петербуржец (вероятно, еще один курьер). В марте в руки оперативников попал и предполагаемый лидер группы — 32-летний петербуржец, которого раньше уже судили за мошенничество. Задержанных арестовали. По предварительным данным, летом прошлого года они обманули трёх пенсионерок, включая еще одну блокадницу, ветерана ВОВ. Общий ущерб составил миллион рублей, часть денег потерпевшим вернули.