В ДТП со скорой на углу Херсонской и Перекупного пострадал пассажир

Серьезная авария с участием машины скорой помощи произошла в центре Петербурга вечером 28 сентября. В ней пострадал один человек.

Около 21:50 на пересечении Перекупного переулка и Херсонской улицы 31-летний водитель автомобиля Mitsubishi допустил столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ под управлением 58-летнего водителя, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 сентября.

На кадрах с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что одним из участников стала машина скорой помощи с черными госномерами — один отвалился при ударе и лежал рядом на асфальте.

