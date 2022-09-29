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    В ДТП со скорой на углу Херсонской и Перекупного пострадал пассажир

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    Серьезная авария с участием машины скорой помощи произошла в центре Петербурга вечером 28 сентября. В ней пострадал один человек.

    Автор: Видео: <a href="https://vk.com/wall-68471405_17182487" target="_blank" class="io-leave-page _">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>

    Около 21:50 на пересечении Перекупного переулка и Херсонской улицы 31-летний водитель автомобиля Mitsubishi допустил столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ под управлением 58-летнего водителя, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 сентября.

    На кадрах с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что одним из участников стала машина скорой помощи с черными госномерами — один отвалился при ударе и лежал рядом на асфальте.

    В результате аварии пострадал 62-летний пассажир Mitsubishi. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего ведется проверка.

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