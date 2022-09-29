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    У детского сада на юге Петербурга заметили пенсионера со спущенными штанами

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    Педагог школы Красносельского района не смогла пройти мимо пожилого мужчины, который демонстрировал обнаженную натуру детям у детского сада и школьникам, которые проходили мимо.

    В полицию женщина обратилась накануне около 9 утра, стало известно «Фонтанке» 29 сентября. Она шла на работу в гимназию на улице Добровольцев и увидела пенсионера со спущенными штанами.

    Когда наряд прибыл на место, то никого не нашел.

    Сотрудники полиции посмотрели записи с уличных камер и вычислили подозреваемого. Около половины восьмого вечера у дома 95/1 по проспекту Ветеранов задержали 62-летнего местного жителя.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

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