Автоматный «салют» устроил охранник гостиницы на Пискаревке, но в полиции это не оценили

Автоматная очередь насторожила жителей Калининского района. Оружие нашли в номере гостиницы.



В полицию о звуках выстрелов и гильзах на асфальте на проспекте Непокоренных, 4, сообщила местная жительница накануне около 11 утра, стало известно «Фонтанке» 29 сентября.



Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе у указанного дома. Он оказался 37-летним охранником рядом расположенной гостиницы.



По предварительной информации, мужчина выпил, зашел в один из номеров и из охолощенного автомата стал стрелять из окна.

