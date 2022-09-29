Автоматный «салют» устроил охранник гостиницы на Пискаревке, но в полиции это не оценили

Автоматная очередь насторожила жителей Калининского района. Оружие нашли в номере гостиницы.
В полицию о звуках выстрелов и гильзах на асфальте на проспекте Непокоренных, 4, сообщила местная жительница накануне около 11 утра, стало известно «Фонтанке» 29 сентября.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе у указанного дома. Он оказался 37-летним охранником рядом расположенной гостиницы.
По предварительной информации, мужчина выпил, зашел в один из номеров и из охолощенного автомата стал стрелять из окна.
Оружие нашли в номере, а рядом с ним и 100 светошумовых патронов и пневматический пистолет.
Мужчину доставили в отдел полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.