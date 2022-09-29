В Петербурге дождливо и холодно

Погода в Петербурге 29 сентября оправдывает все мифы о себе — холодно, мокро и серо. Это фронтальный раздел.

По данным Гидрометцентра, четверг в городе на Неве особо прохладный — днем до девяти градусов тепла. Всю ночь с неба капало, не перестанет и в светлое время суток.

Как уточняет специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, пейзаж в городе сегодня формирует фронтальный раздел, вытянувшийся через регион в широтном направлении.

В пятницу станет чуть теплее, до +12, возможно, появится солнце.