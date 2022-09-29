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    В Петербурге дождливо и холодно

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    Погода в Петербурге 29 сентября оправдывает все мифы о себе — холодно, мокро и серо. Это фронтальный раздел.

    По данным Гидрометцентра, четверг в городе на Неве особо прохладный — днем до девяти градусов тепла. Всю ночь с неба капало, не перестанет и в светлое время суток.

    Как уточняет специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, пейзаж в городе сегодня формирует фронтальный раздел, вытянувшийся через регион в широтном направлении.

    В пятницу станет чуть теплее, до +12, возможно, появится солнце.

    © Фонтанка.Ру

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