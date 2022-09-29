В квартиру петербурженки в центре города вломился ночью шапочный знакомый и изнасиловал её в извращенной форме

Жительница Адмиралтейского района ночью в панике позвонила в полицию и сообщила, что в её дом проник посторонний. Экспертам досталась простынь со следами полового акта.



28-летняя женщина, живущая на Садовой улице, подверглась нападению мужчины около часа ночи 28 сентября, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 сентября.



Когда наряд прибыл на место, пострадавшая рассказала, что малознакомый из Архангельской области взломал дверь в её квартиру, а затем совершил насильственные действия сексуального характера и ушел.

