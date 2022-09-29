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    В квартиру петербурженки в центре города вломился ночью шапочный знакомый и изнасиловал её в извращенной форме

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    Жительница Адмиралтейского района ночью в панике позвонила в полицию и сообщила, что в её дом проник посторонний. Экспертам досталась простынь со следами полового акта.

    28-летняя женщина, живущая на Садовой улице, подверглась нападению мужчины около часа ночи 28 сентября, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 сентября.

    Когда наряд прибыл на место, пострадавшая рассказала, что малознакомый из Архангельской области взломал дверь в её квартиру, а затем совершил насильственные действия сексуального характера и ушел.

    Подозреваемого, 28-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, задержали через полчаса у дома 116 по Садовой улице и отправили в комнату временного содержания. Правда, перед этим в отношении него составили протокол о мелком хулиганстве.

    СК возбудил уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Нарушение неприкосновенности жилища».

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