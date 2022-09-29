Володин напомнил про закон, по которому без разрешения военкомата нельзя уезжать из дома

Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил прояснить «противоречивую» информацию в СМИ о возможности для подлежащих мобилизации уехать из страны. Он напомнил про закон, по которому нельзя уезжать даже из региона.

Володин ответил на вопрос, который ему задают часто, в своем телеграм-канале 29 сентября. Он предложил подписчикам почитать федеральный закон о мобилизации, а именно 21 статью. По ней всем, кто состоит на воинском учете, с момента объявления мобилизации «воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов».