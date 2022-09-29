«Ъ»: Проект бюджета внесён в Госдуму без изменений, связанных с частичной мобилизацией

Проект федерального бюджета на 2023–2025 годы внесен в Госдуму. О поступлении проекта главного финдокумента сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Как 29 сентября отмечает «Коммерсантъ», бюджет не содержит изменений, связанных с частичной мобилизацией.



Документ внесен в Госдуму 28 сентября. Базовые параметры бюджетной конструкции были утверждены правительством после нескольких совещаний, которые прошли до 21 сентября.

