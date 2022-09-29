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    «Ъ»: Проект бюджета внесён в Госдуму без изменений, связанных с частичной мобилизацией

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    Проект федерального бюджета на 2023–2025 годы внесен в Госдуму. О поступлении проекта главного финдокумента сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Как 29 сентября отмечает «Коммерсантъ», бюджет не содержит изменений, связанных с частичной мобилизацией.

    Документ внесен в Госдуму 28 сентября. Базовые параметры бюджетной конструкции были утверждены правительством после нескольких совещаний, которые прошли до 21 сентября.

    Ожидается, что в 2023 году общий объем поступлений превысит 26 триллионов 130 миллиардов. Расходы в следующем году незначительно вырастут по сравнению с 2022 годом — до 29,56 триллиона рублей. Дефицит, согласно прогнозам, составит порядка 2% ВВП, или около 3 трлн рублей. Закрыть его предполагается преимущественно за счет заимствований. Ожидается, что дефицит бюджета будет постепенно сокращаться — до 0,7% в 2025 году.

    Как пояснял на брифинге глава Минфина Антон Силуанов, ведомство будет испытывать потребность в заимствованиях из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита лишь в декабре 2022 года.

    На реализацию нацпроектов планируется выделять примерно по 3 трлн рублей в следующие два года. Также подразумевается переход к уверенному росту экономики в 2024 году на уровне выше 2%.

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