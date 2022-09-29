Запасов газа в России хватит почти на 60 лет

Технологически извлекаемых запасов нефти в России хватит почти на 40 лет, запасов газа — почти на 60 лет. Об этом 28 сентября сообщил глава Федерального агентства по недропользованию России Евгений Петров.

«По состоянию на 1 января этого года технологически извлекаемых запасов нефти у нас на 39 лет. Это то, что с использованием сегодняшних технологий мы можем добыть. Рентабельно извлекаемых запасов — на 33 года. Это то, что прямо сейчас можно продать при уровнях цен конца 2021 года»,— сказал Евгений Петров в интервью «Российской газете».