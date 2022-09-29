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    Выставки

    Ботанический сад зовёт любителей «тихой охоты» на выставку грибов

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    В рамках традиционного осеннего проекта от Петербургского микологического общества вы сможете проконсультироваться насчёт экземпляров, в которых сомневаетесь сами. А в пятницу и субботу утром можно будет привезти в Сад корзину грибов для экспонирования.

    Фото: предоставлено Ботаническим садом
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    Выставка «Планета грибов» пройдёт в павильоне «Зелёный домик» 1 и 2 октября. На экспозиции вы сможете увидеть грибы, которые часто встречаются в Ленинградской области и по всему Северо-Западу.

    Для тех, кому интересна история вопроса, в «Зелёном домике» будет работать выставка старых черно-белых снимков «Грибы сквозь года». «Тихая охота» отлично снимает стресс, что актуально в 2022 году. Вот только учтите: эксперты уже обратили внимание, что нынешняя осень не слишком грибная, а потому, возможно, придётся обратить внимание на не самые популярные грибы. А для этого лучше проконсультироваться — например, как раз на выставке в Ботсаду, где будут профессиональные микологи.

    Выставка «Планета грибов» работает в павильоне «Зелёный домик» Ботанического сада с 11 до 19 часов (вход до 18). Если вы хотите принести свои грибы для экспозиции, это нужно сделать в пятницу или в субботу с утра. Обратите внимание, что грибы нужно приносить с целыми ножками.

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    Фото: предоставлено Ботаническим садом

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