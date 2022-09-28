Минфин предложил повысить налог на прибыль для экспортеров СПГ до 32%

Министерство финансов России внесло в Госдуму поправки к Налоговому кодексу. В них среди прочего ведомство предложило повысить до 32% налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа с начала 2023 года до конца 2025 года.

Как говорится в документе, 15% налога на прибыль направят в федеральный бюджет, 17% — в бюджеты регионов. По оценкам министерства, доходы федерального бюджета в случае повышения налога составят 200 млрд руб. к 2023 году, пишет 28 сентября «Коммерсантъ».