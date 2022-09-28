Первый гол 19-летнего Бучельникова, драка Педана и Вербы и 7 забитых шайб. Смотрите, как СКА обыграл «Адмирал»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» из Владивостока. Встреча проходила в Петербурге 28 сентября.
Армейцы с Невы выиграли со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1). Голы за СКА забили Дмитрий Яшкин (4-я минута), Эмиль Галимов (14), Дмитрий Бучельников (30), Александр Волков (39), Игорь Ожиганов (42) и Александр Никишин (58).
Отметим, что для 19-летнего Бучельникова этот гол стал первым в карьере на уровне КХЛ.
Единственный голу у «Адмирала» забил Рудольф Червени (47 — в большинстве).
На 47-й минуте состоялся бой между Андреем Педаном (СКА) и Марков Вербой («Адмирал»). Победу одержал хоккеист петербургского клуба.
Благодаря этому матчу СКА продолжает лидировать в чемпионате КХЛ. Команда из Петербурга остаётся единственной командой всего с одним поражением. Следующий матч армейцы проведут 1 октября в Минске против местного «Динамо».