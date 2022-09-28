    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 6

    1 м/с, с-в

    755мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd58.45eur55.72
    Тероборона ПетербургаБронь в ПетербургеМобилизация без военникаАптечка мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Первый гол 19-летнего Бучельникова, драка Педана и Вербы и 7 забитых шайб. Смотрите, как СКА обыграл «Адмирал»

    1391

    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» из Владивостока. Встреча проходила в Петербурге 28 сентября.

    Армейцы с Невы выиграли со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1). Голы за СКА забили Дмитрий Яшкин (4-я минута), Эмиль Галимов (14), Дмитрий Бучельников (30), Александр Волков (39), Игорь Ожиганов (42) и Александр Никишин (58).

    ПоделитьсяПоделиться

    Отметим, что для 19-летнего Бучельникова этот гол стал первым в карьере на уровне КХЛ.

    Единственный голу у «Адмирала» забил Рудольф Червени (47 — в большинстве).

    На 47-й минуте состоялся бой между Андреем Педаном (СКА) и Марков Вербой («Адмирал»). Победу одержал хоккеист петербургского клуба.

    Благодаря этому матчу СКА продолжает лидировать в чемпионате КХЛ. Команда из Петербурга остаётся единственной командой всего с одним поражением. Следующий матч армейцы проведут 1 октября в Минске против местного «Динамо».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close