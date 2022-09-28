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    Маткапитал в 2023 году увеличат. Суммы выплат озвучил Минтруд

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    Материнский капитал в 2023 году ждет индексация. Выплата на первенца составит почти 590 тысяч рублей, на второго — почти 780 тысяч. Об этом 28 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда России. Уточняется, что индексация произойдет 1 февраля.

    Таким образом, за первого ребенка родители получат на 65 тысяч больше, чем в 2022 году, а за второго — больше на 85,9 тысячи рублей. Если же семья уже оформляла маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго составит 189,5 тысячи рублей, почти на 30 тысяч больше, чем в нынешнем году.

    В Минтруде уточнили, что всего в 2023 году на выплату маткапитала планируется направить более 550 миллиардов рублей.

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