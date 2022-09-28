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    После заявления о стене с Россией глава МВД Финляндии потеряла сознание

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    Глава МВД Финляндии Криста Микконен потеряла сознание на правительственном брифинге, посвященном ситуации с газопроводами «Северный поток».

    Судя по записи, которую вело правительство Финляндии вечером 28 сентября, в середине брифинга женщина отошла от трибуны и упала. Ей помогли подняться трое помощников и вывели из зала.

    Перед этим она успела высказаться про то, что визовые ограничения значительно сократят движение между Финляндией и Россией, и заявить о том, что Хельсинки рассмотрит возможность строительства забора на своей границе.

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