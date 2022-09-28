«Газпром нефть» запустила производственный комплекс в Якутии. Он позволит нарастить поставки в Юго-Восточную Азию

«Газпром нефть» запустила новый производственный комплекс на Чаяндинском месторождении в Якутии. Он позволит увеличить поставки нефти с этой территории в Азиатско-Тихоокеанский регион до 1,9 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба компании, новую нефтегазовую инфраструктуру ввели в эксплуатацию 28 сентября. Отмечается, что более 90% материалов и оборудования, использованных при создании производственного комплекса, изготовлены в России. При обустройстве новых производственных мощностей применялись инновационные инженерные решения, которые позволили в два раза быстрее среднеотраслевых сроков достичь на месторождении максимального уровня добычи нефти.



Запуск комплекса позволит увеличить ежегодные поставки нефти с месторождения на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона до 1,9 млн тонн. При этом из нефтяных оторочек будет добываться 2,2 млрд куб. м газа.

«В рамках Восточной газовой программы мы также последовательно наращиваем экспортный потенциал, который ориентирован в первую очередь на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И эти страны, этот регион, является самым динамичным, быстрорастущим рынком углеводородов в мире», — заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, слова которого приводятся в релизе.



«Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — уникальное по объёму запасов, одно из крупнейших на востоке нашей страны. «Газпром нефть» ведёт разработку нефтяных пластов Чаянды в рамках долгосрочного рискового операторского договора с «Газпромом». Месторождение отличают сложная геология и удаленность от логистических хабов, — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. — В преодолении этих вызовов «Газпром нефти» помогли технологические компетенции и успешный опыт разработки трудноизвлекаемых запасов в Арктике. Запускаемая сегодня нефтегазовая инфраструктура позволит нарастить поставки углеводородов на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а также создает возможность для «Газпром нефти» по дальнейшему активному развитию нового центра добычи в Восточной Сибири».

