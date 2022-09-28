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    Экономика и санкции

    WSJ: США могут ввести санкции против платежной системы «Мир»

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    США рассматривают возможность ввести против России новые санкции — они могут касаться платежной системы «Мир» и отключения еще большего числа банков от SWIFT. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

    По данным газеты, санкции могут затронуть ряд финансовых учреждений, важных для экономики страны и «использующихся для обхода санкций Запада». Это может быть агентство по страхованию вкладов, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр. Кроме того, планируется усилить экспортный контроль — внести в список еще больше товаров из РФ, «необходимых для функционирования экономики». Под санкции может попасть большее число госкомпаний.

    Окончательного решения по санкциям еще нет — на него повлияет ситуация на Украине из-за объявления в России частичной мобилизации, а также проведение референдумов по вступлению в состав РФ новых территорий.

    Ранее СМИ сообщили, что государственные банки Турции вслед за частными перестали использовать платежную систему «Мир».

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