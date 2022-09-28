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    В Петербурге открылся центр, где показывают процесс строительства изнутри: посмотрите, как это выглядит

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    В Петербурге открылся Центр современного строительства, где наглядно расскажут о процессе возведения здания и познакомят со строительными специальностями. Экспозиция начинается от геодезии и заканчивается управлением домом: также создатели не забыли статистику зарплат строителей.

    — Это первый подобный центр строительства в Петербурге, и он однозначно призван популяризировать строительные профессии, — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, — но главное, здесь показывают полный жизненный цикл любого здания, с момента задумки и выбора уникального проектировочного решения, обустройства свайного фундамента до этапа отделки, установки окон, дверей, инженерных систем.

    По словам вице-губернатора, наращивание объемов строительства не только жилья, но и сопутствующих объектов дорожной, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры объективно требует больше специалистов, осознанно выбравших свою работу.

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    Важна мотивация создания такого центра — когда дети придут сюда и буду все трогать, пробовать, узнавать, это даст экономическую отдачу, позволит получить будущих увлеченных специалистов, — отметила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина. — Сейчас радикально изменились технологии, и только одна школа приобщить ребенка к экономическим процессам уже не может — это возможно только с партнерами. А поскольку доступ к чужим технологиям у нас сейчас закрыт, это огромный стимул к совершению технологического прорыва, и сегодняшнее поколение школьников надо к нему готовить. Запрос на подобные уроки сейчас огромный, причем не только у школ и детей, но у родителей. Появляются удивительные новые профессии, о которых родители могут не знать.

    Кроме того, есть поручение губернатора разработать программу получения некоторых профессий прямо в школе, в том числе и строительных.

    — Сейчас мы дорабатываем механизм и уже в этом учебном году планируем запустить такую программу, — уточнила Потехина. — Практика показывает, что двух школьных лет 10-го и 11-го классов будет достаточно, чтобы освоить на базовом уровне некоторые профессии и затем продолжить их в колледже.

    Как отметил Сергей Ярошенко, генеральный директор компании «КВС» — создателя центра, основная его задача — сделать так, чтобы после выбора строительной профессии по ней работали. Пока же сегодня не редкость, когда после вуза специалисты работают где угодно, только не по своему направлению.

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