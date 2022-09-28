Руки-обнимаки и шлем-непропускатель плохих слов. Дети с онкозаболеваниями запустили светлый стартап

Даже в самые непростые времена хочется верить в светлое будущее. Как никто другой, это умеют делать дети. Особенно те, у кого за спиной осталось тяжёлое испытание болезнью. В честь своего 14-летия петербургский благотворительный фонд «свет.дети» запустил проект о будущих изобретениях. Изобретатели — ребята с онкологическими заболеваниями.

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Проект «свет.дети startup» — это проект на грани технологий и фантастики. Идеи изобретений принадлежат ребятам, которым уже удалось справиться с онкологией и которые ещё только на пути к выздоровлению. Как и любым начинающим стартаперам, маленьким изобретателям нужны инвестиции. Не такие, к которым мы привыкли, а инвестиции в самое настоящее будущее — без капельниц и уколов. Будущее, в котором воплотятся их самые смелые фантазии.



«Благодаря героям этого проекта я ненадолго очутилась в мире, где весь мусор улетел в космос на специальной ракете, где животные-альбиносы ходят в очках, пожары помогают тушить дроны-облакодувы, где люди перестали драться и говорить друг другу плохие слова. В мире, где нет ничего невозможного», — поделилась визуальный редактор фонда и автор проекта Ольга Карпушина.

Первые изобретения принадлежат 13-летней Вике. Руки-обнимаки, которые не дают людям драться, и шлем-непропускатель плохих слов, автоматически заменяющий нелестные слова на хорошие, уже открыты к изучению на странице проекта. В скором времени там появятся и другие изобретения.

