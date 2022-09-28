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    Мужчину, который пытался проникнуть в школу, задержали в Петербурге

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    Сотрудников Росгвардии вызывали утром в учебное заведение в Калининском районе. Там охрана не могла справиться со взрослым визитером.

    Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и области 28 сентября, тревожную кнопку в школе на улице Демьяна Бедного нажали около полудня.

    Когда наряд Росгвардии прибыл на место, то выяснилось, что в здание пытался проникнуть нетрезвый мужчина, но его не пускала охрана. Из-за этого визитер стал вести себя агрессивно. Поэтому решили вызвать подмогу.

    Росгвардейцы задержали мужчину и доставили его в отдел полиции.

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