Петербуржцы простились с мощами Сергия Радонежского. Ночью к ним выстроилась огромная очередь

В Петербурге три дня находился ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. В среду, 28 сентября, его увезли из города — он отправился в Великий Новгород.



Прощание со святыней запечатлел корреспондент «Фонтанки». Помимо представителей церкви у Казанского собора собралось около двадцати человек. По словам очевидцев, ночью к мощам выстроилась огромная очередь — чтобы к ним попасть, требовалось около трех часов.

