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    Петербуржцы простились с мощами Сергия Радонежского. Ночью к ним выстроилась огромная очередь

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    В Петербурге три дня находился ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. В среду, 28 сентября, его увезли из города — он отправился в Великий Новгород.

    Прощание со святыней запечатлел корреспондент «Фонтанки». Помимо представителей церкви у Казанского собора собралось около двадцати человек. По словам очевидцев, ночью к мощам выстроилась огромная очередь — чтобы к ним попасть, требовалось около трех часов.

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    Ковчег путешествует по городам России в честь 600-летия обретения мощей преподобного. В осеннем маршруте — 19 городов. Он продлится до 7 октября, и мощи вернутся в Москву.

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