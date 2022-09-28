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    Один сотрудник Заксобрания Петербурга получил повестку и будет мобилизован

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    Один сотрудник Заксобрания Петербурга получил повестку и будет мобилизован. Об этом 28 сентября на брифинге в Мариинском дворце рассказал журналистам спикер парламента Александр Бельский.

    «Из Законодательного собрания, я знаю, что у нас есть один человек, который получил повестку и будет мобилизован», — рассказал Бельский.

    На вопрос, не изъявил ли уже кто-то из депутатов, их помощников и сотрудников аппарата парламента желания мобилизоваться, политик ответил: «Ко мне с такими просьбами не обращались пока, поэтому я не знаю».

    Бельский напомнил, что на депутатский корпус не распространяется бронь от мобилизации.

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