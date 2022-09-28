Один сотрудник Заксобрания Петербурга получил повестку и будет мобилизован. Об этом 28 сентября на брифинге в Мариинском дворце рассказал журналистам спикер парламента Александр Бельский.



«Из Законодательного собрания, я знаю, что у нас есть один человек, который получил повестку и будет мобилизован», — рассказал Бельский.

На вопрос, не изъявил ли уже кто-то из депутатов, их помощников и сотрудников аппарата парламента желания мобилизоваться, политик ответил: «Ко мне с такими просьбами не обращались пока, поэтому я не знаю».