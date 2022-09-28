Депутаты рассказали о массовых обращениях предпринимателей из-за мобилизации

Депутаты Заксобрания получают много обращений от представителей малого и среднего бизнеса, которые задаются вопросом: что будет с предприятием в случае мобилизации владельца или гендиректора. Об этом 28 сентября во время брифинга рассказали журналистам главы фракций «Справедливой России» Марина Шишкина и КПРФ Роман Кононенко.



«Чаще всего это связано с вопросами бизнеса. Люди пишут: я индивидуальный предприниматель или, например, гендиректор какого-то предприятия. Если я сейчас уйду на фронт, что будет с моим бизнесом?» — рассказала Шишкина. Она подчеркнула, что «предприятия просто оголяются, это отдаленные последствия».