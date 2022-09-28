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    Депутаты рассказали о массовых обращениях предпринимателей из-за мобилизации

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    Депутаты Заксобрания получают много обращений от представителей малого и среднего бизнеса, которые задаются вопросом: что будет с предприятием в случае мобилизации владельца или гендиректора. Об этом 28 сентября во время брифинга рассказали журналистам главы фракций «Справедливой России» Марина Шишкина и КПРФ Роман Кононенко.

    «Чаще всего это связано с вопросами бизнеса. Люди пишут: я индивидуальный предприниматель или, например, гендиректор какого-то предприятия. Если я сейчас уйду на фронт, что будет с моим бизнесом?» — рассказала Шишкина. Она подчеркнула, что «предприятия просто оголяются, это отдаленные последствия».

    Глава фракции КПРФ также рассказал, что получает обращения от бизнеса. «Обращения аналогичные. Обращения от индивидуальных предпринимателей, от единственных учредителей юридических лиц, которые не понимают, что им делать в том случае, когда их призывают. И очень сильно боятся, что их небольшие предприятия, которые они строили многие годы, получается, прекратят свое существование», — сказал Кононенко.

    Глава фракции коммунистов констатировал, что на законодательном уровне этот вопрос никак не урегулирован. Депутат считает, что «нужно садиться и думать», что делать, если, например, мобилизован ИП с 6–7 сотрудниками: как продолжается деятельность, как подписываются отчеты и так далее.

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