В Московском районе открылся второй корпус детского сада № 41

В Московском районе во 2-м Предпортовом проезде открылся новый детский садик, который стал вторым корпусом районного детского сада
Двухэтажное здание рассчитано на 220 детей от трех до семи лет в четырех группах. На прилегающей территории расположены четыре игровые прогулочные и одна спортивная площадка.
Застройщик укомплектовал детский сад в составе ЖК «Полис на Московской» мебелью для спален и групп, спортивным инвентарем, оборудованием для технических блоков, игрушками. Помимо игровых и спален, в садике есть зал для музыкальных и спортивных занятий, методический кабинет, медицинский блок, пищеблок с необходимым технологическим оборудованием.
— Пешеходная доступность (где живешь, там и детский сад) — это очень удобно и для детей, и для родителей, — заявила на открытии председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская. — И, конечно, современное оборудование позволяет реализовывать новые программы, рассчитанные на интерактивное образование, на цифровую грамотность, и детишки с дошкольных лет начнут приобщаться к полноценному образовательному процессу.