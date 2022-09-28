    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, с-в

    758мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.18eur56
    Тероборона ПетербургаБронь в ПетербургеМобилизация без военникаАптечка мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    В Московском районе открылся второй корпус детского сада № 41

    485
    обсудить

    В Московском районе во 2-м Предпортовом проезде открылся новый детский садик, который стал вторым корпусом районного детского сада № 41. Компания «Полис Групп» передала здание администрации Московского района на безвозмездной основе.

    Двухэтажное здание рассчитано на 220 детей от трех до семи лет в четырех группах. На прилегающей территории расположены четыре игровые прогулочные и одна спортивная площадка.

    Застройщик укомплектовал детский сад в составе ЖК «Полис на Московской» мебелью для спален и групп, спортивным инвентарем, оборудованием для технических блоков, игрушками. Помимо игровых и спален, в садике есть зал для музыкальных и спортивных занятий, методический кабинет, медицинский блок, пищеблок с необходимым технологическим оборудованием.

    — Пешеходная доступность (где живешь, там и детский сад) — это очень удобно и для детей, и для родителей, — заявила на открытии председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская. — И, конечно, современное оборудование позволяет реализовывать новые программы, рассчитанные на интерактивное образование, на цифровую грамотность, и детишки с дошкольных лет начнут приобщаться к полноценному образовательному процессу.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close