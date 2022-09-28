В Московском районе открылся второй корпус детского сада № 41

В Московском районе во 2-м Предпортовом проезде открылся новый детский садик, который стал вторым корпусом районного детского сада № 41 . Компания «Полис Групп» передала здание администрации Московского района на безвозмездной основе.



Двухэтажное здание рассчитано на 220 детей от трех до семи лет в четырех группах. На прилегающей территории расположены четыре игровые прогулочные и одна спортивная площадка.



Застройщик укомплектовал детский сад в составе ЖК «Полис на Московской» мебелью для спален и групп, спортивным инвентарем, оборудованием для технических блоков, игрушками. Помимо игровых и спален, в садике есть зал для музыкальных и спортивных занятий, методический кабинет, медицинский блок, пищеблок с необходимым технологическим оборудованием.

