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    КАД между ЗСД и Парашютной будут перекрывать с вечера до утра

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На севере Петербурга вечером 28 сентября перекроют движение по кольцевой автодороге между ЗСД и Парашютной улицей. Транспорт остановят ненадолго, но перерывы будут повторяться каждый час до утра. То же самое ждет водителей и три следующие ночи.

    Четыре ночи подряд — с 28 на 29 сентября, с 29 на 30 сентября, с 30 сентября на 1 октября и с 1 на 2 октября — на 12-м километре КАД будут восемь раз перекрывать движение транспорта по внешнему кольцу, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Первое перекрытие стартует в одиннадцать вечера, последнее — в шесть утра.

    Время перекрытия:

    • с 23:00 до 23:15;
    • с 0:00 до 0:15;
    • с 1:00 до 1:15;
    • с 2:00 до 2:15;
    • с 3:00 до 3:15;
    • с 4:00 до 4:15;
    • с 5:00 до 5:15;
    • с 6:00 до 6:15.

    На участке строят путепровод над проезжей частью КАД, и перекрытия необходимы для безопасности участников движения во время надвижки пролетного строения. Движение будут регулировать сотрудники ГИБДД. Работы ведутся в рамках строительства примыкания к развязке КАД с Парашютной улицей проектируемой дороги к аэродрому Левашово. Выполняет их АО «АБЗ-Дорстрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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