КАД между ЗСД и Парашютной будут перекрывать с вечера до утра

На севере Петербурга вечером 28 сентября перекроют движение по кольцевой автодороге между ЗСД и Парашютной улицей. Транспорт остановят ненадолго, но перерывы будут повторяться каждый час до утра. То же самое ждет водителей и три следующие ночи.

Четыре ночи подряд — с 28 на 29 сентября, с 29 на 30 сентября, с 30 сентября на 1 октября и с 1 на 2 октября — на 12-м километре КАД будут восемь раз перекрывать движение транспорта по внешнему кольцу, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Первое перекрытие стартует в одиннадцать вечера, последнее — в шесть утра.