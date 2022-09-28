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    До начала октября ограничат улицу Маршала Казакова и перекроют Маршала Новикова

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    Дорожный ремонт и работы на коммуникациях с 30 сентября изменят схему движения в Приморском и Красносельском районах Петербурга. Об этом 28 сентября предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    С 30 сентября по 3 октября перекроют проезд по улице Маршала Новикова у Автобусной улицы. На этих двух улицах с 7 сентября ведется реконструкция инженерных сетей. Работы продлятся до 10 октября.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Ремонт дороги до 6 октября ограничит движение транспорта по улице Маршала Казакова на участке от улицы Десантников до проспекта Маршала Жукова, включая перекрестки и боковые проезды. Работы на Казакова продлятся до 12 октября, асфальт приведут в порядок от улицы Доблести до проспекта Маршала Жукова.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А до 9 октября для строительства инженерных сетей потеснят водителей в Горелово. Там перекроют движение у дома 12 по Колхозной улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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