До начала октября ограничат улицу Маршала Казакова и перекроют Маршала Новикова

Дорожный ремонт и работы на коммуникациях с 30 сентября изменят схему движения в Приморском и Красносельском районах Петербурга. Об этом 28 сентября предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



С 30 сентября по 3 октября перекроют проезд по улице Маршала Новикова у Автобусной улицы. На этих двух улицах с 7 сентября ведется реконструкция инженерных сетей. Работы продлятся до 10 октября.