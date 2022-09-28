Гадюки Ленобласти сползаются на зимовку. Вот способ не быть укушенным

Обитающие в Петербурге и Ленобласти гадюки обыкновенные готовятся к зимовке и собираются в большие группы, которые могут достигать сотни особей. Зоолог Павел Глазков рассказал в своей группе «Каждой твари по паре» о том, где можно случайно наткнуться на одну из самых распространенных ядовитых змей в России и как избежать её укуса.

«Гадюка хотя и ядовитая змея, но, к счастью, не агрессивная. Эту змею сейчас с большой вероятностью можно встретить на сухом песчаном краю болота. Змеи сползаются сюда с ближайшей округи, чтобы перезимовать здесь. В подобных местах осенью в теплую солнечную погоду можно наблюдать высокую концентрацию гадюк», — объяснил Глазков. Зимуют гадюки в норах на глубине до двух метров, но пока ещё можно встретить змей и на земле.

Биолог советует быть предельно внимательным во время сбора грибов и ягод: звуков змеи не слышат, но зато хорошо чувствуют колебания почвы. Когда человек приближается, чаще всего гадюки уползают, но иногда остаются в траве — вдруг не заметят.



«Перед тем как собирать ягоды, сначала внимательно осмотрите участок болота или леса. Для надежности можно пошуметь по траве палкой. Гадюка или уползет, или примет оборонительную позу: свернется в кольцо и громко предупреждающе зашипит», — советует Глазков. По его словам, гадюки кусают только в случае внезапного появления людей или их «провокаций»: «Пожалуйста, не приставайте к гадюкам! Змеи нашего региона не агрессивны, и первыми не нападают».

