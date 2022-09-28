Развлечение с петардой закончилось побитым «Рено» в Гатчине

Полиция Гатчинского района Ленобласти ищет мужчин, бросивших петарду и переполошивших местных жителей. После хулиганов остались воронка и поврежденный автомобиль.
Около восьми часов вечера 27 сентября в полицию поступило сообщение о том, что на Загородной улице в Гатчине слышны хлопки и сработала сигнализация автомобиля. Прибывшие на место полицейские обнаружили возле одного из домов Renault Duster с повреждениями капота и лобового стекла, неглубокую воронку размерами 20 на 30 сантиметров и бумажный фрагмент с маркировкой мощной петарды. Из людей никто не пострадал.
Камеры видеонаблюдения засняли двух молодых людей лет двадцати в черных масках, с рюкзаками и в куртках с капюшонами. Их разыскивают. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества по