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    Развлечение с петардой закончилось побитым «Рено» в Гатчине

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    Полиция Гатчинского района Ленобласти ищет мужчин, бросивших петарду и переполошивших местных жителей. После хулиганов остались воронка и поврежденный автомобиль.

    Около восьми часов вечера 27 сентября в полицию поступило сообщение о том, что на Загородной улице в Гатчине слышны хлопки и сработала сигнализация автомобиля. Прибывшие на место полицейские обнаружили возле одного из домов Renault Duster с повреждениями капота и лобового стекла, неглубокую воронку размерами 20 на 30 сантиметров и бумажный фрагмент с маркировкой мощной петарды. Из людей никто не пострадал.

    Камеры видеонаблюдения засняли двух молодых людей лет двадцати в черных масках, с рюкзаками и в куртках с капюшонами. Их разыскивают. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества по ст. 167, ч. 2, УК РФ.

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