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    Доверчивые топ-менеджер петербургской компании и бывший футбольный судья остались без миллионов после звонков

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    Двое петербуржцев попали под гипноз телефонных мошенников и, «сохраняя вклады», остались без более чем 2 млн рублей.

    В УМВД Центрального района накануне около половины первого дня обратился 86-летний местный житель. Бывший футбольный судья рассказал, что около 10 утра ему позвонили и сообщили о том, что его накопления в опасности. Для их сохранности звонившие уговорили его озвучить им данные его карты. И с нее было списано почти 500 тысяч рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

    А ближе к девяти вечера в Петроградском районе в полицию пришел 69-летний топ-менеджер петербургской компании по производству оборудования. Ему мошенники, убедившие мужчину в том, что они сотрудники Центробанка, звонили 21 сентября. По их рекомендации топ-менеджер поставил на телефон «сохраняющее» сбережения приложение. После чего с четырех счетов мужчины было списано 1,9 млн рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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