ДТП с «перевертышем» третий час собирает многокилометровый затор на КАД

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Движение на севере кольцевой автодороги Петербурга утром 28 сентября затрудняет ДТП с участием нескольких машин. Одна оказалась посреди дороги вверх тормашками.
ДТП произошло около 8 часов утра на 26-м километре внешнего кольца КАД, между развязками с проспектами Культуры и Энгельса, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там столкнулись три легковых автомобиля, в результате чего один из них — судя по фото, Lifan — перевернулся на крышу.
Авария обошлась без пострадавших. Побитые машины заняли вторую и третью полосы, из-за чего на внешнем кольце до сих пор 5-километровая пробка.