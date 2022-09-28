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    ДТП с «перевертышем» третий час собирает многокилометровый затор на КАД

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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Движение на севере кольцевой автодороги Петербурга утром 28 сентября затрудняет ДТП с участием нескольких машин. Одна оказалась посреди дороги вверх тормашками.

    ДТП произошло около 8 часов утра на 26-м километре внешнего кольца КАД, между развязками с проспектами Культуры и Энгельса, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там столкнулись три легковых автомобиля, в результате чего один из них — судя по фото, Lifan — перевернулся на крышу.

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    Авария обошлась без пострадавших. Побитые машины заняли вторую и третью полосы, из-за чего на внешнем кольце до сих пор 5-километровая пробка.

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