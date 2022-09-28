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    Дешево и плохо. У петербургского предпринимателя изъяли одежду и обувь, потому что на нее жаловались пенсионеры

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    Петербуржцев не устроило качество товара в магазине с низкими ценами на улице Партизана Германа. Пришлось вмешаться приставам — вещи пока будут храниться у «общественного потребительского надзора».

    Фото: пресс-служба УФССП по Петербургу
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    В список арестованного товара попало 266 пар обуви, 31 куртка, 19 пальто и 23 ветровки, сообщает 28 сентября пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

    Жаловались на товар из магазина мужской обуви и одежды в основном пенсионеры, которые совершали покупки по привлекательным ценам. В Красносельском райотделе ФССП возбудили исполнительное производство против ИП, и суд решил арестовать его имущество.

    Фото: пресс-служба УФССП по Петербургу

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