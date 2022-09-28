Ударом в ухо закончилось для посетительницы клуба на Думской веселье. Задержан вышибала

Петербурженке пришлось поехать из бара в центре Петербурга в медклинику. В заведении она не нашла общего языка с охранником.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 28 сентября, 25-летняя женщина приехала в клинику в пять утра 25 сентября, с травмами головы и уха. Из учреждения сообщили об этом в полицию Центрального района.
Как выяснили сотрудники МВД, девушку у входа в клуб на Думской улице ударил охранник. По предварительной информации, речь идет о заведении под названием «Мед».
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Подозреваемого — 21-летнего жителя Якутской области задержали накануне около половины одиннадцатого на улице Марата.
Его поместили в камеру для временно задержанных. Пока на двое суток.