Ударом в ухо закончилось для посетительницы клуба на Думской веселье. Задержан вышибала

Петербурженке пришлось поехать из бара в центре Петербурга в медклинику. В заведении она не нашла общего языка с охранником.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 28 сентября, 25-летняя женщина приехала в клинику в пять утра 25 сентября, с травмами головы и уха. Из учреждения сообщили об этом в полицию Центрального района.



Как выяснили сотрудники МВД, девушку у входа в клуб на Думской улице ударил охранник. По предварительной информации, речь идет о заведении под названием «Мед».

