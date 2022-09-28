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    Уже скоро. Главный синоптик Петербурга рассказал о первом снеге

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    В Санкт-Петербурге в четверг, 29 сентября, ожидается очень холодный день, а к Ленобласти приближается атмосферный фронт с большим количеством осадков. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    Температура воздуха в городе завтра днем ожидается на уровне 7... 9 градусов тепла. На востоке Ленинградской области в ночь на 29 сентября и утром можно ждать первого снега.

    «Вероятно появление первых снежинок, так как все условия для этого есть. Но именно отдельных мокрых снежинок», — рассказал синоптик.

    Мокрый снег с образованием временного снежного покрова ожидается в Вологодской и Архангельской областях и Республике Карелии.

    «Но это только один такой день, к выходным дням снова потеплеет», — подытожил Колесов.

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