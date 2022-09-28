Уже скоро. Главный синоптик Петербурга рассказал о первом снеге

В Санкт-Петербурге в четверг, 29 сентября, ожидается очень холодный день, а к Ленобласти приближается атмосферный фронт с большим количеством осадков. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Температура воздуха в городе завтра днем ожидается на уровне 7... 9 градусов тепла. На востоке Ленинградской области в ночь на 29 сентября и утром можно ждать первого снега.

«Вероятно появление первых снежинок, так как все условия для этого есть. Но именно отдельных мокрых снежинок», — рассказал синоптик.