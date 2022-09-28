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    Розыск первых уклонистов от мобилизации начали в Новосибирской области

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    В Новосибирской области начался розыск уклонистов от частичной мобилизации. Об этом сообщил военный комиссар Евгений Кудрявцев, пишет 28 сентября издание «Сибкрай».


    Как объяснил военком, некоторые жители не проживают по прописке, поэтому не получается им вручить повестку. «Сейчас они могут попасть под категорию разыскиваемых граждан», — предупредил Кудрявцев (цитата по NGS.ru).

    Военный комиссар рассказал, что сотрудники военкомата приходят по месту жительства подлежащих призыву граждан опрашивают соседей и могут прийти на следующий день. Если повторный визит не дает результата, то «создаются определенные списки и передаются в полицию».

    Кудрявцев добавил, что при злостном уклонении информация может быть передана в следственные органы. Однако военком отметил, что сотрудники военкомата не имеют права проводить обыски в доме.

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