В Петербурге задержали уклониста, объявленного в розыск

20-летнего иностранца задержали в Петербурге. На родине его ищут за уклонение от воинской службы.
Уголовный розыск нашел гражданина Белоруссии накануне около 10 утра у дома 38 по Вознесенскому проспекту, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 сентября. Молодой человек находится в РФ незаконно, а в Минске его обвиняют в злостном уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу.
Мужчину доставили в 1-й отдел полиции Адмиралтейского района.
О его поимке сообщили инициатору розыска.