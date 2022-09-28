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    В Петербурге задержали уклониста, объявленного в розыск

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    20-летнего иностранца задержали в Петербурге. На родине его ищут за уклонение от воинской службы.

    Уголовный розыск нашел гражданина Белоруссии накануне около 10 утра у дома 38 по Вознесенскому проспекту, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 сентября. Молодой человек находится в РФ незаконно, а в Минске его обвиняют в злостном уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу.

    Мужчину доставили в 1-й отдел полиции Адмиралтейского района.

    О его поимке сообщили инициатору розыска.

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