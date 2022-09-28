Электромонтер в Ломоносове долго ходил за детьми, чтобы продемонстрировать им себя без штанов

Оперативники «Детского» отдела уголовного розыска задержали подозреваемого в любви к обнажению перед детьми.
В полицию об инциденте на Еленинской улице в Ломоносове сообщили 21 сентября, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 сентября. По предварительной информации, неизвестный мужчина 13 сентября с 10 до 12 ходил за мальчиком и девочкой 11 и 6 лет, чтобы потом снять перед ними штаны и продемонстрировать половой орган.
Подозреваемого нашли накануне около шести вечера у дома 60 по Санкт-Петербургскому шоссе. Это 55-летний электромонтер, живущий в общежитии.
Возбуждено уголовное дело по статье 132, часть 5 (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних), санкция по которой начинается от 15 лет и до пожизненного.