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    Электромонтер в Ломоносове долго ходил за детьми, чтобы продемонстрировать им себя без штанов

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    Оперативники «Детского» отдела уголовного розыска задержали подозреваемого в любви к обнажению перед детьми.

    В полицию об инциденте на Еленинской улице в Ломоносове сообщили 21 сентября, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 сентября. По предварительной информации, неизвестный мужчина 13 сентября с 10 до 12 ходил за мальчиком и девочкой 11 и 6 лет, чтобы потом снять перед ними штаны и продемонстрировать половой орган.

    Подозреваемого нашли накануне около шести вечера у дома 60 по Санкт-Петербургскому шоссе. Это 55-летний электромонтер, живущий в общежитии.

    Возбуждено уголовное дело по статье 132, часть 5 (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних), санкция по которой начинается от 15 лет и до пожизненного.

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