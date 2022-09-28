В Казахстане появятся штабы для регулирования потока мигрантов из России

На севере Казахстана в Павлодарской области создадут штабы для регулирования потока мигрантов. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба властей региона.
«Акимам [мэрам] городов и районов поручаю создать штабы для регулирования потока мигрантов», — заявил губернатор Абылкаир Скаков.
По данным начальника департамента пограничной службы комитета нацбезопаности Гани Бекмурзаева, пункты пересечения границ в Павлодарской области прошли около 35 тысяч человек с 21 по 26 сентября. В их числе 13 тысяч россиян, из которых 5 тысяч выехали за пределы Казахстана.
«Важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке недвижимости <…> Необходимо разработать алгоритм по обеспечению правопорядка и безопасности в регионе, а также своевременной регистрации приезжих россиян», — сказал глава региона (цитата по РИА Новости).