Минобороны сократило в Белгородской области число жителей, подлежащих мобилизации

В Белгородской области сократили число жителей, которые должны быть призваны на данном этапе частичной мобилизации. Об этом 28 сентября сообщил губернатор Вячеслав Гладков со ссылкой на Минобороны РФ.



«Таким образом, на сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, остальных военкоматы известят и аннулируют их повестки.

