Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в среду

Погода в Петербурге в среду, 28 сентября, будет формироваться под влиянием атмосферного фронта с юго-востока. В городе ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди, а температура понизится.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.



Температура воздуха ожидается около 10...12 градусов тепла. Ветер восточный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба — около нормы.