    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 8

    0 м/с, штиль

    758мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.18eur56
    Тероборона ПетербургаЧто взять с собойМобилизация без военникаСправки от мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в среду

    10171

    Погода в Петербурге в среду, 28 сентября, будет формироваться под влиянием атмосферного фронта с юго-востока. В городе ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди, а температура понизится.

    Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.


    Температура воздуха ожидается около 10...12 градусов тепла. Ветер восточный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба — около нормы.

    «В четверг вновь дожди и дальнейшее понижение температуры», — дал предварительный прогноз синоптик.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close