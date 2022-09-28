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    Ломоносовские спасатели помогли госпитализировать члена экипажа иностранного судна

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    Член экипажа иностранного суда травмировалась в Финском заливе. Выручили ее спасатели МЧС Ленобласти. Об этом 27 сентября пишут 47news со ссылкой на региональное ведомство.

    Так, по информации ГУ МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о травме руки у девушки на судне с немецким флагом. Экипаж запросил эвакуацию. К месту стоянки судна прибыли медик и дежурная смена ПСП «Красная горка» из Ломоносовского района. В это же время в ЦУКС ГУ МЧС РФ по Ленобласти решали вопрос о госпитализации с пограничниками.

    В результате пострадавшую доставили на берег и госпитализировали в ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России.

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