Ломоносовские спасатели помогли госпитализировать члена экипажа иностранного судна

Член экипажа иностранного суда травмировалась в Финском заливе. Выручили ее спасатели МЧС Ленобласти. Об этом 27 сентября пишут 47news со ссылкой на региональное ведомство.



Так, по информации ГУ МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о травме руки у девушки на судне с немецким флагом. Экипаж запросил эвакуацию. К месту стоянки судна прибыли медик и дежурная смена ПСП «Красная горка» из Ломоносовского района. В это же время в ЦУКС ГУ МЧС РФ по Ленобласти решали вопрос о госпитализации с пограничниками.